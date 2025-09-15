Eine schrecklich nette Familie
Folge 26: Der Kannibale von Chicago
23 Min.Ab 12
Al und Jefferson streiten sich, wer die besseren Ideen für böse Streiche hat. Sie beginnen, sich gegenseitig hereinzulegen. Nachdem Al auf einige Streiche hereingefallen ist, glaubt er wieder an einen Streich, als plötzlich eine attraktive Frau in seiner Küche steht und für ihn kocht. Al lässt sich überreden, sie zu heiraten. Als er vor dem Traualtar steht, wartet er auf Jeffersons erlösende Worte, dass alles nur ein Scherz war. Doch diesmal hat Jefferson nichts damit zu tun.
