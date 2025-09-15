Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Für Männerhände viel zu schade

Sony PicturesStaffel 11Folge 21
Für Männerhände viel zu schade

Eine schrecklich nette Familie

Folge 21: Für Männerhände viel zu schade

23 Min.Ab 6

Marcy erwartet ihre Cousine Mandy zu Besuch. Mit allen Mitteln versucht sie, ihre Cousine und die Bundys voneinander fernzuhalten - vergeblich: Al und Mandy lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. Pech für ihn, dass es Peggy, Kelly und Jefferson ebenso ergeht. Irgendwann stellt sich aber dann heraus, dass Mandy lesbisch ist. Das Ergebnis ist, dass nun jeder auf jeden eifersüchtig ist. Dass auch Hund Lucky an Liebeskummer leidet, macht das Chaos im Hause Bundy perfekt.

