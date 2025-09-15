Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Verliebt, verlobt, verratzt

Sony PicturesStaffel 11Folge 24
Verliebt, verlobt, verratzt

Verliebt, verlobt, verratztJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 24: Verliebt, verlobt, verratzt

23 Min.Ab 6

Kelly besteht darauf, ihren geliebten Lonnie heiraten zu dürfen. Zunächst ist Al dagegen, aber dann erfährt er, dass Lonnie der Erbe eines Millionenimperiums ist: Lonnies Familie stellt Als Lieblingswürstchen her! Al willigt in die Pläne seiner Tochter ein, und die Hochzeit wird mit großem Aufwand vorbereitet. Doch dann erwischt Al seinen Schwiegersohn in spe in der Nacktbar. Al Bundy kämpft für die Ehre seiner Tochter - und wenn er auf seine Lieblingswürstchen verzichten muss.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen