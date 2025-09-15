Eine schrecklich nette Familie
Folge 24: Verliebt, verlobt, verratzt
23 Min.Ab 6
Kelly besteht darauf, ihren geliebten Lonnie heiraten zu dürfen. Zunächst ist Al dagegen, aber dann erfährt er, dass Lonnie der Erbe eines Millionenimperiums ist: Lonnies Familie stellt Als Lieblingswürstchen her! Al willigt in die Pläne seiner Tochter ein, und die Hochzeit wird mit großem Aufwand vorbereitet. Doch dann erwischt Al seinen Schwiegersohn in spe in der Nacktbar. Al Bundy kämpft für die Ehre seiner Tochter - und wenn er auf seine Lieblingswürstchen verzichten muss.
