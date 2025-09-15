Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Bringt mir das Geld von Al Bundy

Sony PicturesStaffel 2Folge 21
Bringt mir das Geld von Al Bundy

Folge 21: Bringt mir das Geld von Al Bundy

24 Min.

Als Al beim Pferderennen 1.250 Dollar gewinnt, ist ihm sofort eines klar: Er muss das Geld gekonnt verstecken, sonst hat es seine Familie bald ausgegeben. Seinem Freund Steve zahlt er 50 Dollar Schweigegeld. Inzwischen ist Peggy misstrauisch geworden und startet eine Hausdurchsuchung. Als Steve ihn schließlich mit weiteren Geldforderungen erpresst, wird es Al zu bunt: Er überlässt das Geld seiner Familie.

