Eine schrecklich nette Familie
Folge 22: Die fürchterlichen Verwandten
24 Min.
Die übergroße Fürsorge von Peggy weckt Als Misstrauen - zu Recht, denn Peggy hat ihre Familie eingeladen: Otto, Irwin und die singenden Drillinge Milly, Elena und Eaddie stürmen das Haus. Schließlich werden Al die Probleme der anstrengenden Verwandtschaft zu bunt, und er flüchtet sich zu Steve und Marcy. Als Otto und Irwin dann auch noch an seinem programmierten Videorecorder herumfummeln, greift Al entnervt zur Schrotflinte.
