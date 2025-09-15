Eine schrecklich nette Familie
Folge 22: Warum nicht bei mir?
24 Min.Ab 6
Die Frauen der Umgebung, angeführt von Marcy, empören sich, weil ein unbekannter Voyeur jede von ihnen beobachtet hat - bis auf Peggy. Das ärgert diese, und so unternimmt sie nun alles, um den Spanner auf sich aufmerksam zu machen. Sie legt Kekse aus, stellt eine Leiter vor ihr Schlafzimmerfenster - doch der Voyeur beißt nicht an. Um Peggy zu beruhigen, verkleidet sich Al als Spanner. Doch als er vor Peggys Schlafzimmerfenster auf die Leiter steigt, hat das fatale Folgen ...
