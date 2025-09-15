Eine schrecklich nette Familie
Folge 21: Das Wettermädchen
24 Min.Ab 12
Es kommt nicht alle Tage vor, aber diesmal ist es so weit: Al Bundy erlebt einen persönlichen Triumph. Der geplagte Schuhverkäufer hat sich eine Gehaltserhöhung von sage und schreibe fünf Dollar pro Woche erkämpft. Als er zu Hause stolz seinen Sieg verkündet, ist seine Freude nur von sehr kurzer Dauer: Töchterchen Kelly zerstört nämlich seinen Triumph mit der Ankündigung, sie werde als TV-Wetterfee 1.000 Dollar verdienen - ebenfalls pro Woche ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick