Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die Liebesnacht

Sony PicturesStaffel 4Folge 22
Die Liebesnacht

Die LiebesnachtJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 22: Die Liebesnacht

24 Min.Ab 12

Marcy zahlt den Bundys 25 Dollar in der Woche, um auf ihrer Couch nächtigen zu können. Kelly passt das gar nicht: Jedes Mal, wenn sie einen Verehrer mit nach Hause bringt, verdirbt ihr die griesgrämige Marcy den Spaß. Um es ihr heimzuzahlen, platziert Kelly ihren Bruder Bud in Marcys Armen, sodass diese am nächsten Morgen annehmen muss, sie habe eine wilde Liebesnacht mit Bud verbracht. Marcy ist entsetzt, zumal sie nach einer Flasche Wein keine Erinnerung an die Nacht hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen