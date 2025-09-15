Eine schrecklich nette Familie
Folge 22: Die Liebesnacht
24 Min.Ab 12
Marcy zahlt den Bundys 25 Dollar in der Woche, um auf ihrer Couch nächtigen zu können. Kelly passt das gar nicht: Jedes Mal, wenn sie einen Verehrer mit nach Hause bringt, verdirbt ihr die griesgrämige Marcy den Spaß. Um es ihr heimzuzahlen, platziert Kelly ihren Bruder Bud in Marcys Armen, sodass diese am nächsten Morgen annehmen muss, sie habe eine wilde Liebesnacht mit Bud verbracht. Marcy ist entsetzt, zumal sie nach einer Flasche Wein keine Erinnerung an die Nacht hat.
