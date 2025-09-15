Zum Inhalt springenBarrierefrei
Modelkarriere ade

Sony PicturesStaffel 6Folge 22
Folge 22: Modelkarriere ade

24 Min.

Kellys Mannequin-Schule schließt ihre Pforten. Auf der Suche nach einem neuen Job findet sie schließlich in einem Vergnügungspark Arbeit. Ihre Aufgabe: Sie muss am Ausgang jeden Besucher einzeln verabschieden. Das macht sich Bud zu Nutze: Um die Eintrittskarte zu sparen, gibt er vor, von Kelly am Ausgang nicht korrekt verabschiedet worden zu sein. Als Kelly einen neuen Job bekommt, hat allerdings Bud das Nachsehen ...

