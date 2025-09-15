Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die Bundys im Kino

Sony PicturesStaffel 7Folge 21
Die Bundys im Kino

Die Bundys im KinoJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 21: Die Bundys im Kino

23 Min.Ab 12

Kellys neuer Verehrer Frank erinnert die Bundys daran, dass ihre Tochter Geburtstag hat. Al gibt sich großzügig und lädt sie und die Familie ins Kino ein. Zur Überraschung aller nimmt Kelly das Angebot tatsächlich an! Im Kino muss Kelly dann entsetzt feststellen, dass Frank in Begleitung eines anderen Mädchens im Publikum sitzt. Auch Bud ist das Glück nicht hold: Seine Versuche, ein Mädchen anzumachen, enden mit blauen Augen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen