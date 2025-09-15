Eine schrecklich nette Familie
Folge 26: 500.000 Dollar für Al
23 Min.Ab 12
Coco ist mit Kosmetikprodukten reich geworden. Die Bundys sehen Coco im Fernsehen und glauben Al kein Wort: Dieser behauptet nämlich, zwei Jahre mit ihr befreundet gewesen zu sein. Doch Al hat nicht geprahlt: Am nächsten Tag folgt Coco seiner Einladung nach Hause. Sie bestätigt der verblüfften Familie, dass Al der Mann gewesen ist, der sie am meisten befriedigt hat. Aus diesem Grund bietet sie Peggy 500.000 Dollar für Al ...
