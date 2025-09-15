Eine schrecklich nette Familie
Folge 21: Früher oder später
23 Min.Ab 12
Peggy nimmt an einem Radiowettbewerb teil. Sie muss ihren Ehemann Al dazu bringen zu singen, aber Al ist nach allem zumute, nur nicht nach musikalischem Einsatz. Wie gut, dass dies nicht die einzige Disziplin ist: Der Preis erhöht sich ständig, und nun geht es um 10.000 Dollar und eine Reise nach Hawaii. Dafür allerdings muss Peg Al dazu bringen, sein Schuhgeschäft zu verlassen - und mit ihr zu schlafen. Peg versucht ihr Bestes ...
