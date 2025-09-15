Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 8Folge 26
Folge 26: Die 10.000 Dollar-Frage

23 Min.Ab 6

Jefferson erzählt Al von einem Sport-Quiz, bei dem man 10.000 Dollar gewinnen kann. Und im Wissen über Sport ist Al ja wirklich ein Ass - doch leider wird er von dem Moderator abgelehnt. Dafür wird Kelly angenommen. Und nun zwingt Al seiner Tochter ein immenses Lernprogramm auf. Das Unerwartete tritt ein: Kelly ist in der Show brillant. Doch als nach einem bestimmten Champ des College-Footballs gefragt wird, weiß sie keine Antwort. Es ist niemand anderer als ihr Vater Al Bundy!

