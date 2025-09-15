Eine schrecklich nette Familie
Folge 22: Wie gewonnen, so zerronnen
23 Min.Ab 12
Peggy wird zur Weltmeisterschaft im Bingo eingeladen. In diesem Wettbewerb sind immerhin 10.000 Dollar zu gewinnen. Peg und Marcy spielen wie besessen, und siehe da: Peggy räumt im Alleingang den Jackpot ab. Unterdessen stellen Al und Jefferson bestürzt fest, dass ihr Lieblingsbier "Girlie Girl" mit einem neuen Spot beworben wird - in dem Yoko Ono singt! Sofort wird eine Krisensitzung zur Wahl eines neuen offiziellen Vereinsbieres des "No Ma'am"-Clubs einberufen.
