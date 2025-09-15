Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 9Folge 24
Folge 24: Regie: Al Bundy

23 Min.Ab 12

Wieder steht in den "Schuh-Nachrichten" kein Wort über Al Bundy. Er ist stinksauer und beharrt darauf, dass in dem Heft ein Bild von ihm sein müsse. Die rettende Idee kommt ihm, als Tochter Kelly für ihre Schauspielklasse einen Film produzieren soll: Er wird einen Film machen - über Schuhe. Nach Fertigstellung des Streifens reichen Al und Kelly ihr Werk beim "Indiana Filmfestival" ein - und gewinnen 10.000 Dollar. Doch das Preisgeld muss in ein neues Filmprojekt fließen ...

