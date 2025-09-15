Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Ein schrecklich netter Rückblick

Sony PicturesStaffel 9Folge 25
Ein schrecklich netter Rückblick

Eine schrecklich nette Familie

Folge 25: Ein schrecklich netter Rückblick

21 Min.Ab 12

In dieser Episode versammeln sich noch einmal alle Darsteller der Kultserie "Eine schrecklich nette Familie" vor der Kamera: Amanda Bearse alias Marcy D'Arcy, Katey Sagal alias Peggy Bundy, Christina Applegate alias Kelly Bundy, Ted McGinley, der Jefferson D'Arcy verkörpert, David Faustino in der Rolle des Bud Bundy und natürlich Hauptdarsteller Ed O'Neill alias Al Bundy. Sie erinnern sich gemeinsam an die Folgen der Serie, bei denen sie am meisten Spaß hatten.

