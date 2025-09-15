Ein schrecklich netter RückblickJetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 25: Ein schrecklich netter Rückblick
21 Min.Ab 12
In dieser Episode versammeln sich noch einmal alle Darsteller der Kultserie "Eine schrecklich nette Familie" vor der Kamera: Amanda Bearse alias Marcy D'Arcy, Katey Sagal alias Peggy Bundy, Christina Applegate alias Kelly Bundy, Ted McGinley, der Jefferson D'Arcy verkörpert, David Faustino in der Rolle des Bud Bundy und natürlich Hauptdarsteller Ed O'Neill alias Al Bundy. Sie erinnern sich gemeinsam an die Folgen der Serie, bei denen sie am meisten Spaß hatten.
