Eine schrecklich nette Familie

Bud schlägt zu

Sony PicturesStaffel 9Folge 26
Bud schlägt zu

Eine schrecklich nette Familie

Folge 26: Bud schlägt zu

24 Min.Ab 12

Bud bittet seinen Schwarm April, ihn zum College-Ball zu begleiten. Er ist überrascht, als April einwilligt. Leider kippt er dann auf dem Ball nach dem ersten Bier um. Als er wieder zu sich kommt, hat er einen Konkurrenten bekommen: Nikolai, den muskulösen Star des College-Baseballteams. Und der fordert die Schöne auf, sich zwischen ihm und Bud zu entscheiden. Doch die schließt sich den beiden Radio-Männern an, die den Wettkampf fürs College-Radio aufgenommen haben.

