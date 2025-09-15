Eine schrecklich nette Familie
Folge 27: Barfuß auf der Bowlingbahn
23 Min.Ab 6
Ein Match trennt Al und seine Bowlingmannschaft noch vom Titel. Die Männer tun alles, um ihre zarten Händchen für das große Spiel zu pflegen. Am selben Tag wird Al in seinem Geschäft überfallen: Er wird gefesselt, geknebelt, ausgeraubt und in das Hinterzimmer des Ladens gesperrt. Er verklagt das Einkaufszentrum auf vier Millionen Dollar Schadensersatz. Begründung: Der Überfall habe ihm eine unüberwindbare Angst vor Schuhen eingejagt - und ohne Schuhe kann er nicht bowlen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick