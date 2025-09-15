Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Der geheime Verehrer

Staffel 9Folge 28
Der geheime Verehrer

Eine schrecklich nette Familie

Folge 28: Der geheime Verehrer

23 Min.Ab 6

Seit Tagen werden die Bundys von einem geheimen Verehrer Kellys mit Geschenken überhäuft. Gespannt erwartet Kelly das erste Rendezvous. Doch dann ist die Enttäuschung groß: Der Verehrer ist der zwölfjährige Robby. Doch der Knirps denkt nicht daran, Kelly wegen seiner Unreife aufzugeben. Als Kelly ihm einen Korb gibt, offeriert ihr der clevere Robby, Sohn eines Industriellen, einen Jeans-Werbespot. Kelly nimmt den Job an - und muss Klein-Robby nun auf eine Kinderparty begleiten.

