Eine wie keine
Folge 105: Folge 105
24 Min.Ab 6
Mark bittet Manu, ihm dabei zu helfen, eine Diebin zu überführen, die es auf einen Diamanten im Hotel "Aden" abgesehen hat. Zwar gelingt es Manu tatsächlich, an den Code für den Safe zu kommen - aber sie und Mark ahnen nicht, dass Philip diesen manipuliert hat, um Mark als Dieb hochgehen zu lassen. In letzter Sekunde kommt Manu hinter die Intrige. Sie muss Mark warnen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick