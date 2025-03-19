Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 124

SAT.1Staffel 1Folge 124
Episode 124

Eine wie keine

Folge 124: Episode 124

23 Min.Ab 6

Alexandra spielt ein hässliches Spiel mit Manu. Im Namen von Mark schreibt sie Manu E-Mails - und bittet schließlich Philip, ihr dabei zu helfen. Der schafft es, beim Schreiben genau den richtigen Ton zu treffen, weil er dabei an Alexandra denkt. Die wirft Philip allerdings paranoid vor, ein wenig zu überzeugend geschrieben zu haben. Philip verblüfft sie daraufhin mit einem Geständnis ...

