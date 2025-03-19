Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 137

SAT.1Staffel 1Folge 137
Folge 137: Episode 137

24 Min.Ab 6

Mark ist nicht bereit, Manu kampflos aufzugeben. Er tritt in den Sitzstreik auf Manus Fußmatte! Doch Manu wurde zu oft von ihm enttäuscht und versucht, sich Mark endgültig aus dem Herzen zu reißen. Aber Mark beweist Ausdauervermögen. Als Eva aus Manus Nachbarwohnung auszieht, um bei Oliver einzuziehen, wittert Mark seine Chance. Und Manu hat plötzlich einen wohlbekannten neuen Nachbarn!

SAT.1
