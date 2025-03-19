Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 142

SAT.1 Staffel 1 Folge 142
Folge 142: Episode 142

24 Min. Ab 6

Als Mark mit Manu ein neues Leben unter falscher Identität beginnen will, kommt es zum Streit. Manu will den Neuanfang nicht auf einer Lüge aufbauen. Mark will Manu nicht verlieren. Gina, die in Julius' Auftrag nach einem Schwachpunkt in Philips Vergangenheit sucht, wird fündig: Philips Stiefvater Adrian hat einen leiblichen Sohn - und Philip somit einen Konkurrenten um die väterliche Gunst: Mark!

