Eine wie keine
Folge 163: Episode 163
24 Min.Ab 6
Mark will Manu zurückgewinnen. Aber gerade, als er auf dem Weg zu ihr ist, entdeckt er Alexandra, die sich umbringen will! Mark kann sie in letzter Sekunde retten und verspricht ihr, für immer bei ihr zu bleiben. Jessicas Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung läuft ins Leere. Frederic Fuchs kann sich mit einer Kaution freikaufen. Also hecken Jessica, Bilge und Chris einen gefährlichen Plan aus.
