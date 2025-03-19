Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 188

SAT.1Staffel 1Folge 188
Episode 188

Folge 188: Episode 188

23 Min.Ab 6

Manu beschließt, Mark zu sagen, dass er nicht der Vater von Alexandras Kind ist. Doch Alexandra fleht Manu inständig an, stillschweigen zu wahren. Wie wird Manu sich entscheiden? Carlo wird indes von Gina erpresst: Sollte Carlo nicht verraten, was die Sachs-Gegner als nächstes vorhaben, wird Karin getötet! Aus Angst um Karin verrät Carlo schließlich den Plan der siegessicheren Fusionsgegner.

