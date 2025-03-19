Eine wie keine
Folge 192: Episode 192
24 Min.Ab 6
Alexandra spürt, wie sehr Mark noch an Manu hängt. Umso größere Angst hat sie davor, dass Mark erfährt, dass tatsächlich Philip der Vater des Kindes ist. Auf der anderen Seite: Philip könnte jederzeit seine Drohung wahrmachen und die Lüge vor Mark aufdecken. Alexandra beschließt, alles auf eine Karte zu setzen: Mark soll die Wahrheit von ihr selbst erfahren ...
