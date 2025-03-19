Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Min.Ab 6

Der glückliche Moment auf der Eisbahn ist schnell vorbei. Zurück im Hotel gehen Manu die Nerven durch und sie zieht den Schluss, dass sie hier nicht glücklich wird. Sie bereitet schon ihren Abschiedsauftritt bei Mark vor, da gesteht Eva ihr, sich Mark gegenüber verplappert zu haben - er weiß nun wohl, dass Manu in ihn verknallt ist. Dann bittet Mark Manu um ein Treffen. Hat Manu etwa ein Date?

