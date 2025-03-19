Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 57

SAT.1Staffel 1Folge 57
Folge 57

Eine wie keine

Folge 57: Folge 57

24 Min.Ab 6

Manu hat den Verdacht, dass Philip auf dem Jagdausflug Julius Aden dazu bringen will, ihm weitere Hotelanteile zu verkaufen. Als sie herausfindet, dass Philip Julius Pillen verabreichen will, klingeln bei ihr alle Alarmglocken. Manu rennt los, um Julius zu warnen. Eva erfährt, dass Süleyman jedes Jahr allein und hilflos um seine vor acht Jahren verstorbene Frau trauert. Sie beschließt, zu helfen.

