Eine wie keine
Folge 58: Folge 58
24 Min.Ab 6
Beim Jagdausflug schlägt Philip Julius vor, weitere Hotelanteile an Mark zu verkaufen - insgeheim weiß er, dass Mark sich das niemals leisten kann. Als Julius ablehnt, greift Philip zu Plan B: Er mischt dem herzkranken Julius eine stark aufputschende Koffeintablette ins Essen. Nach einem Schäferstündchen mit Emily bricht Julius plötzlich leblos zusammen ...
