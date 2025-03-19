Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 58

SAT.1Staffel 1Folge 58
Folge 58: Folge 58

24 Min.Ab 6

Beim Jagdausflug schlägt Philip Julius vor, weitere Hotelanteile an Mark zu verkaufen - insgeheim weiß er, dass Mark sich das niemals leisten kann. Als Julius ablehnt, greift Philip zu Plan B: Er mischt dem herzkranken Julius eine stark aufputschende Koffeintablette ins Essen. Nach einem Schäferstündchen mit Emily bricht Julius plötzlich leblos zusammen ...

