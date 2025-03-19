Eine wie keine
Folge 68: Folge 68
23 Min.Ab 6
Die intrigante Lindi bewegt Ralf dazu, sich gegenüber Manu unnachgiebig zu zeigen und entgegen der Absprache die "Herausgabe" von Daniel zu fordern. Manu kann nicht anders: Sie beschließt, sich zum Wohl ihres Kindes über Recht und Gesetz hinweg zu setzen - egal was es kostet. Sie sichert Daniel zu, ihn nicht mehr zu Lindi zurückzuschicken, er darf bei ihr bleiben!
