Folge 90

SAT.1 Staffel 1 Folge 90
Folge 90

25 Min. Ab 6

"Queensberry" treten live im "Aden" auf. Da bleibt der Fahrstuhl mit Manu und Alexandra stecken - und Alexandra bekommt eine Panikattacke. Manu kann Alexandra beruhigen und einiges klarstellen. Alexandra sieht ein, dass sie Mark Unrecht getan hat. Mark und Knut können schließlich beide aus dem Lift befreien. Happy End! Wäre da nicht ein kurzer, sehnsuchtsvoller Moment zwischen Manu und Mark ...

