Eine wie keine
Folge 106: Folge 106
23 Min.Ab 6
Mark und Manu sitzen im Schlamassel: Nach dem missglückten Diamantenraub können sich beide nach einer abenteuerlichen Kletterpartie auf einen Balkon retten. Hier sind sie zwar vor Philip und der Security in Sicherheit - aber sie sitzen fest. Auch wenn Manu fuchsteufelswild auf Mark ist - lange schafft sie es nicht, seinem Charme auf dem engen Balkon zu widerstehen ...
