Eine wie keine
Folge 111: Folge 111
24 Min.Ab 6
Eigentlich ist Mark am Ziel seiner Träume: Der Hochzeit mit Alexandra steht endlich nichts mehr im Wege. Doch Manu will ihm nicht aus dem Kopf. Aber die hat genug von Marks Andeutungen und Gefühlswirrungen und will nicht weiter verletzt werden - er soll endlich gehen und glücklich mit seiner Verlobten werden. Philip wagt indes einen drastischen Schritt: Er enthüllt Marks Lebenslüge vor Alexandra!
