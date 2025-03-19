Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 115

SAT.1Staffel 1Folge 115
Folge 115

Folge 115Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 115: Folge 115

24 Min.Ab 6

Mark hat Manu eine Liebeserklärung gemacht! Doch aus Angst, bloß zweite Wahl zu sein, weist Manu ihn ab. Insgeheim hofft sie sehnsüchtig, dass er weiter um sie kämpft. Aber Mark knickt ein und versöhnt sich mit Alexandra. Die Hochzeit wird stattfinden. Tapfer bittet Manu darum, auf dem Polterabend Dienst zu tun, um für immer von Mark kuriert zu werden. Doch der Abend endet anders als erwartet ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen