SAT.1 Staffel 1 Folge 125
22 Min. Ab 6

Alexandra ist von Philips Liebesgeständnis überfordert und entflieht der Situation. Schon bald muss sie feststellen, dass ihre Intrige mit den fiktiven Mails von Mark an Manu nach hinten losgeht. Während Manu in dem virtuellen Mark Halt findet, hat Alexandra niemanden mehr. Und so wirft sie sich schließlich doch noch dem völlig überrumpelten Philip an den Hals ...

