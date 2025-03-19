Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 128

SAT.1Staffel 1Folge 128
Episode 128

Episode 128Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 128: Episode 128

24 Min.Ab 6

Manu erträgt die Ungewissheit nicht mehr. Warum meldet sich Mark nicht? Schließlich schickt sie ihm eine letzte Email: Seinen Worten werden keine Taten folgen, da ist sie sich nun sicher. Als sie daraufhin doch noch die langersehnte Antwort erhält, weiß Manu nicht, was sie noch glauben soll. Doch dann wird sie vollkommen unerwartet zu einer romantischen Kutschfahrt abgeholt. Steckt Mark dahinter?

