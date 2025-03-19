Eine wie keine
Folge 137: Episode 137
24 Min.Ab 6
Mark ist nicht bereit, Manu kampflos aufzugeben. Er tritt in den Sitzstreik auf Manus Fußmatte! Doch Manu wurde zu oft von ihm enttäuscht und versucht, sich Mark endgültig aus dem Herzen zu reißen. Aber Mark beweist Ausdauervermögen. Als Eva aus Manus Nachbarwohnung auszieht, um bei Oliver einzuziehen, wittert Mark seine Chance. Und Manu hat plötzlich einen wohlbekannten neuen Nachbarn!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick