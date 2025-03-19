Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 146

SAT.1Staffel 1Folge 146
Episode 146

Eine wie keine

Folge 146: Episode 146

24 Min.Ab 6

Manu und Mark sind sich einig: Philip muss etwas mit Julius' Tod zu tun haben und darf nicht ungeschoren davonkommen. Doch so leicht ist er nicht zu überführen. Denn Gina gibt ihm ein Alibi! Allerdings nur aus einem Grund: Sie hat den Vaterschaftstest, der Mark als Adrians Sohn bestätigt, an sich gebracht. Und nur, wenn Philip in Freiheit bleibt, kann Gina ihn bis ans Ende seiner Tage erpressen!

