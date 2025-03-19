Eine wie keine
Folge 150: Episode 150
24 Min.Ab 6
Mark hat sich von Manu getrennt, um frei für den Kampf gegen Philip zu sein - der zunehmend einen bedrohlichen Einfluss auf Alexandra nimmt. Manus Trennungsschmerz tritt derweil in den Hintergrund, da sie sich Sorgen um Marcel macht. Der leidet unter geheimnisvollen Kopfschmerzen. Manu lässt nicht locker und schickt ihn zum Arzt. Und leider soll Manu mit ihrer Besorgnis um Marcel Recht behalten.
