Eine wie keine

Episode 156

SAT.1Staffel 1Folge 156
Episode 156

Episode 156Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 156: Episode 156

23 Min.Ab 6

Manu fasst sich ein Herz. Sie kandidiert als Mitarbeitervertreterin gegen Gina! Gina und Philip bestehen auf ein Rededuell. Während Gina versucht, Carlo auf ihre Seite zu ziehen, bereitet Mark Manu auf den Schlagabtausch vor. Als Mark pikante Fotos von Gina in die Hände gespielt werden, wittert er die Chance, Gina vor dem Hotelpersonal unmöglich zu machen. Wird Manu da mitspielen?

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

