Eine wie keine
Folge 161: Episode 161
23 Min.Ab 6
Manu ist verzweifelt. Keiner der Kollegen will ihre Entscheidung für die Fusion nachvollziehen. Aber zumindest ist ihr eines sicher: die Dankbarkeit Marcels, der seine OP nur knapp überstanden hat. Alexandra entschließt sich derweil, lieber mit Philip zusammen zu sein, als allein zu bleiben. Aber diese Entscheidung kommt zu spät. Ihm bricht niemand das Herz, ohne es bitter zu bereuen ...
