Eine wie keine
Folge 166: Episode 166
24 Min.Ab 6
Manu genießt ihre Zeit mit Toni. Zwischen den beiden knistert es gewaltig. Oliver ist indes verzweifelt. Er wird von Philip erpresst und soll wieder als Finanzchef des Adens arbeiten. Schafft Oliver es, Mark gegenüber loyal zu bleiben oder wird er sich Philip beugen? Mark hat gerade andere Sorgen. Alexandra verlangt nach einer besonderen Form der Aufmerksamkeit: Sie will Sex!
