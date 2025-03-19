Eine wie keine
Folge 169: Episode 169
24 Min.Ab 6
Während Manu versucht, ihrer neuen Position als Concierge gerecht zu werden, widerstehen Eva und Oliver der Versuchung, das unliebsame Problem "Philip" bei einem Unfall aus dem Weg zu räumen. Aber nun sind sie Philips Erpressung weiterhin ausgeliefert. Und während Mark immer mehr über die Geschäftspraktiken des Sachskonzerns ans Tageslicht bringt, wird Oliver zunehmend darin verstrickt ...
