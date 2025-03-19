Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 175

SAT.1Staffel 1Folge 175
Episode 175

Episode 175

Eine wie keine

Folge 175: Episode 175

24 Min.Ab 6

Nach einigem Zögern glaubt auch Mark an Manus Theorie, dass Gina die geheime Informantin ist, die den Sachs-Konzern als "Schaf im Wolfspelz" bloßstellt. Um Gina die Gelegenheit zu geben, ihre Deckung fallen zu lassen, beschließen Manu und Mark schließlich, dass sie Gina in ihre Pläne gegen das Sachs-Imperium einweihen müssen. Ist das der Gang ins Verderben?

