Episode 176

SAT.1Staffel 1Folge 176
Folge 176: Episode 176

23 Min.Ab 6

Manu und Mark erfahren überraschend, wer wirklich das Phantom ist: Karin Keller! Karin kämpft schon seit geraumer Zeit aus familiären Gründen gegen das Sachs-Imperium. Als Manu und Mark glauben, nun endlich eine Chance gegen den Sachs-Konzern zu haben, macht Karin einen Rückzieher. Sie will weiter Einzelkämpferin bleiben! Und Karins Angst aufzufliegen, ist durchaus berechtigt ...

