Eine wie keine
Folge 184: Episode 184
24 Min.Ab 6
Karin ist frei - aber zu Tode eingeschüchtert. Sie hat mit dem Kampf gegen die Sachsens abgeschlossen und übergibt Philip sämtliche Unterlagen, die sie gegen den Konzern gesammelt hat. Mark kämpft indes um Manu: Er will sein Leben mit Alexandra aufgeben! Aber Manu schickt Mark an Alexandras Seite, auch wenn es ihr das Herz zerreißt. Und ausgerechnet jetzt macht Toni Manu einen Heiratsantrag!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick