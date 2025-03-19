Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 192

SAT.1Staffel 1Folge 192
Folge 192: Episode 192

24 Min.Ab 6

Alexandra spürt, wie sehr Mark noch an Manu hängt. Umso größere Angst hat sie davor, dass Mark erfährt, dass tatsächlich Philip der Vater des Kindes ist. Auf der anderen Seite: Philip könnte jederzeit seine Drohung wahrmachen und die Lüge vor Mark aufdecken. Alexandra beschließt, alles auf eine Karte zu setzen: Mark soll die Wahrheit von ihr selbst erfahren ...

