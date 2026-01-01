Eine wie keine
Folge 199: Episode 199
23 Min.Ab 6
Beim Rückzug aus dem Hotel muss Philip von allen Seiten so viel Häme einstecken, dass er nicht als guter Verlierer das Feld räumen kann. Er wirft Alexandra verbittert vor, dass sie im Leben immer alles geschenkt bekommen hat. In Alexandra kocht die Wut hoch. Wenn Philip wüsste, was für einen hohen Preis sie für das Leben mit Mark bezahlt hat: Sie hat ihr eigenes Kind abgetrieben!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick