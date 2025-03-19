Eine wie keine
Folge 201: Episode 201
23 Min.Ab 6
Manu erfährt, dass Adrian Sachs der leibliche Vater von Mark ist! Wie sehr muss Philip es quälen, dass sein Stiefvater einen leiblichen Sohn hat. Manu muss Mark vor Philip warnen! Dessen Racheplan scheint indes aufzugehen. Er zwingt Alexandra, vor Mark zu behaupten, dass Adrian sie die Treppe heruntergestoßen hat und somit schuld ist am Verlust des Kindes! Hasserfüllt stellt Mark Adrian zur Rede.
