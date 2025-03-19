Eine wie keine
Folge 21: Folge 21
25 Min.Ab 6
Manu hofft darauf, dass Mark ihr Engagement honoriert - doch vergebens! Hoteldirektor Mark Braun ist viel zu beschäftigt. Sein neuester Fall: Die Intrige seines Widersachers und Bruders Philip, der großmütig vor Aden behauptet, Mark hätte für seinen 60. Geburtstag ein rauschendes Fest geplant ? Mark weiß davon natürlich nichts, Julius Aden ist hingegen gerührt ...
